Flash шаблон для CasparCG

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Закрыт1 заявка148 просмотров

Требуется написать простой Flash шаблон для CasparCG www.casparcg.com/  и win-программу для управления им по TCP/IP. 

User-flow этой связки:

1. Пользователь вводит в программе произвольную строку 

2. Пользователь нажимает кнопку послать. 

3. Шаблон отображает введённую пользователем строку 

Обязательные пункты:

1. Flash шаблон должен быть написан кодом в FlashDevelop или схожей среде, не в анимационном конструкторе. 

2. Win-приложение – написано на C# WPF

8 лет назад
wertolet
Николай 
32 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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