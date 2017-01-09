Реализация алгоритма на C# (Windows Forms)

Необходимо написать программу, решающую задачу дискретного косинус преобразования изображения. Можно использовать данную библиотеку, просто

сделать, чтобы она выполнялась: github.com/ruarai/DCTLib Логика и

представление должны быть разделены в соответствие с паттерном MVC.

Необходимо использовать 6 версию .NET

Программа должна иметь следующий функционал: в программу должен

загружаться файл в формате jpg и показываться в окне, нажатием на кнопку

осуществляется выполнение алгоритма, в соседнем окне показывается

результат преобразования, который нажатием другой кнопки можно будет

сохранить в формате jpg. Итого: окно с кнопкой "загрузить", двумя

разделами под изображения и кнопками "преобразовать" и "сохранить".

Дизайн – стандартный, такой какой он есть в windows forms.

Т.к. в дискретном косинус преобразовании происходит разбитие изображения

на зоны 8*8px, то в случае не кратности ширины и высоты изображения

восьми допускается обрезка изображения. Максимальный размер изображения

можно ограничить (в зависимости от скорости работы вашего алгоритма), в

этом случае, при превышении максимального размера загружаемого

изображения программа должна выдавать модальное окно с текстом "размер

загружаемого изображения превышает максимальный".