Здравствуйте! Нужно создать чекер для проверки на валидность Viber определенных номеров в заданном формате (телефонный код страны - номер телефона), то есть номера загружены в текстовый документ. Так же открывал тему на ...
Реализация алгоритма на C# (Windows Forms)
Необходимо написать программу, решающую задачу дискретного косинус преобразования изображения. Можно использовать данную библиотеку, просто
сделать, чтобы она выполнялась: github.com/ruarai/DCTLib Логика и
представление должны быть разделены в соответствие с паттерном MVC.
Необходимо использовать 6 версию .NET
Программа должна иметь следующий функционал: в программу должен
загружаться файл в формате jpg и показываться в окне, нажатием на кнопку
осуществляется выполнение алгоритма, в соседнем окне показывается
результат преобразования, который нажатием другой кнопки можно будет
сохранить в формате jpg. Итого: окно с кнопкой "загрузить", двумя
разделами под изображения и кнопками "преобразовать" и "сохранить".
Дизайн – стандартный, такой какой он есть в windows forms.
Т.к. в дискретном косинус преобразовании происходит разбитие изображения
на зоны 8*8px, то в случае не кратности ширины и высоты изображения
восьми допускается обрезка изображения. Максимальный размер изображения
можно ограничить (в зависимости от скорости работы вашего алгоритма), в
этом случае, при превышении максимального размера загружаемого
изображения программа должна выдавать модальное окно с текстом "размер
загружаемого изображения превышает максимальный".
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