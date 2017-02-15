Требуется написать простой Flash шаблон для CasparCG www.casparcg.com/ и win-программу для управления им по TCP/IP. User-flow этой связки: 1. Пользователь вводит в программе произвольную строку 2. Пользователь нажимает кнопку послать. 3. Шаблон отображает ...
Нужен специалист по экселю
У меня есть 4 файла, они во вложении. В них есть поисковые фразы, по которым ранжируются сайты конкурентов. Нужно сделать отдельный файл, в котором будет список слов, которые встречаются, как минимум, 2 раза в любом из файлов. Можете объединить все 4 файла в один, это не суть важно.
Формулу делайте гибкой, чтобы можно было немного изменить условия. Например, ключевые слова встречаются не 2, а 3 раза.
Пишите цену и скайп.
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