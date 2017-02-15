Нужен специалист по экселю

У меня есть 4 файла, они во вложении. В них есть поисковые фразы, по которым ранжируются сайты конкурентов. Нужно сделать отдельный файл, в котором будет список слов, которые встречаются, как минимум, 2 раза в любом из файлов. Можете объединить все 4 файла в один, это не суть важно.

Формулу делайте гибкой, чтобы можно было немного изменить условия. Например, ключевые слова встречаются не 2, а 3 раза.

Пишите цену и скайп.