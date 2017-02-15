Игорь shytnik_igorshytnik_igor
33 годаБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Android and .Net Developer
Опыт проектирования и разработки объектно-ориентированного ПО более 5 лет.
Разработка баз данных (SQL), разработки настольных приложений (Windows Forms + WPF) и Web-разработки (ASP. NET MVC).
Разработка Android приложений.
Языки: C++, C#,Java, VB, Delphi, T-SQL, XML. Технологии: ADO.NET, LINQ to SQL, WPF, EntityFramework, Silverlight, Windows Azure.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
ТОП-10— Мобильные приложения
ТОП-50— Прикладное ПО
Портфолио
- WorkOut: фитнес городских улиц635 просмотров
- ТРЦ Планета520 просмотров
- Нахождение точки Штейнера630 просмотров
- C# - программа обработки изображения808 просмотров
- Криптосистема без передачи ключей1084 просмотра
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
2 года назад
Игорь, отличный исполнитель. Понимает свою работу. Умеет работать с чужим кодом. Быстро разобрался с чужим кодом. Быстро выполнил поставленные задачи. Всегда на связи. Все четко и в срок. Рекомендую, как грамотного и профессионального исполнителя.
Ответный отзыв
Только положительные впечатления от сотрудничества с Данилой. Организация работы на высочайшем уровне. Оперативное решение вопросов. Рекомендую!
$100
10 баллов
2 года назад
Отличный разработчик. Спасибо.
Ответный отзыв
Чёткая постановка задачи. Быстрая оплата. Рекомендую.
$30
10 баллов
6 лет назад
Рекомендую хороший специалист! Удачи!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи. Своевременная и достойная оплата.
$10
10 баллов
7 лет назад
Все отлично!
Ответный отзыв
Отличная постановка задачи, быстрая оплата.
$5
10 баллов
8 лет назад
Очень доволен работой с Игорем! Он исправил то, что до него наворотил горе-программист.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи. Своевременная и достойная оплата.
Прикладное ПО
18 отзывов
от $100
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Мобильные приложения
5 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
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