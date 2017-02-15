shytnik_igor

Игорь shytnik_igor

 
33 годаБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Android and .Net Developer

Опыт проектирования и разработки объектно-ориентированного ПО более 5 лет.

Разработка баз данных (SQL), разработки настольных приложений (Windows Forms + WPF) и Web-разработки (ASP. NET MVC). 

Разработка Android приложений.

Языки: C++, C#,Java, VB, Delphi, T-SQL, XML. Технологии: ADO.NET, LINQ to SQL, WPF, EntityFramework, Silverlight, Windows Azure.

AndroidDelphiJavaASP.NETADO.NETSQL
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
ТОП-10
Мобильные приложения
ТОП-50
Прикладное ПО
Отзывы заказчиков
DanilaEjov
Данила 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
2 года назад
Поправить баги в Android приложении
Игорь, отличный исполнитель. Понимает свою работу. Умеет работать с чужим кодом. Быстро разобрался с чужим кодом. Быстро выполнил поставленные задачи. Всегда на связи. Все четко и в срок. Рекомендую, как грамотного и профессионального исполнителя.
Только положительные впечатления от сотрудничества с Данилой. Организация работы на высочайшем уровне. Оперативное решение вопросов. Рекомендую!
Ответный отзыв
dhtml
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$100
10 баллов
2 года назад
Обновить iOS приложение, исправить ошибки
Отличный разработчик. Спасибо.
Чёткая постановка задачи. Быстрая оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Доработка Мобильного приложения!
Рекомендую хороший специалист! Удачи!
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи. Своевременная и достойная оплата.
Ответный отзыв
akhmetshin
Ильдар 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Нужен специалист по экселю
Все отлично!
Отличная постановка задачи, быстрая оплата.
Ответный отзыв
Slepoi_Mag
Виктор 
41 годРоссия
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Исправления программы на C#
Очень доволен работой с Игорем! Он исправил то, что до него наворотил горе-программист.
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи. Своевременная и достойная оплата.
Ответный отзыв
Прикладное ПО
18 отзывов
от $100
#34
Мобильные приложения
5 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#9