Игорь, отличный исполнитель. Понимает свою работу. Умеет работать с чужим кодом. Быстро разобрался с чужим кодом. Быстро выполнил поставленные задачи. Всегда на связи. Все четко и в срок. Рекомендую, как грамотного и профессионального исполнителя.