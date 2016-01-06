WorkOut: фитнес городских улиц

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приложение открывает доступ к базе уличных спортивных площадок по всему миру, а так же дает возможность общаться с другими участниками воркаут движения с помощью личных сообщений.С помощью приложения вы сможете:
- Посмотреть какие уличные площадки для тренировок есть рядом с вами
- Найти ту, на которой вам захочется тренироваться
- Или добавить свою, если её ещё нет в базе
- Узнать, кто ещё занимается на этой площадке
- Связаться с этими людьми и договориться о совместной тренировке