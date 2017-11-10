Доработка Мобильного приложения!

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Завершен1 заявка214 просмотров

Доработка Мобильного приложения! задание в приложение от вас жду сроки и бюджет 

8 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
22 дня назад

Выбранный исполнитель

shytnik_igor
Игорь 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$30
1 день
Рекомендую хороший специалист! Удачи!
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи. Своевременная и достойная оплата.

Заявки фрилансеров

shytnik_igor
Игорь 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад