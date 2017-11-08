Разработка тест-плана, тест кейсов для пользовательского тестирования

Мы разрабатываем интересный проект в области ФинТех. Команда 7 человек, работаем по методологии гибкой разработки SCRUM, часть сотрудников работает удаленно. Альфа версия приложения планируется к выпуску к концу года. В качестве репозитория кода – Git, bug tracking – GitLab. Не стартап, стабильная компания, на рынке более 20 лет.

Требуется опытный QA инженер, который сможет предложить методологию тестирования и разработать тест-план и тест кейсы для нашего приложения. Удаленная работа, в офис ездить не нужно, но всегда быть на связи.

Проект 1-1,5 месяца. Оплата поэтапная. Подробности проекта после телефонного интервью.

Требования:

- знание методологии тестирования (пользовательское, нагрузочное и т.д.)

- опыт написание тест планов и тест кейсов по имеющимся пользовательским историям;

- опыт работы с bug trakers

- очень желателен опыт работы с GitLab

- Желателен опыт работы в команде по методологии SCRUM

- Необходим опыт работы в удаленном режиме, хорошая самоорганизация и дисциплина