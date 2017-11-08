Разработать модуль (aar-library), а также тестовое приложение с подключением данного модуля. Описание модуля: - инициализируется заданным ключом при первом запуске приложения - затем запускается автоматически с заданным периодом ...
Разработка тест-плана, тест кейсов для пользовательского тестирования
Мы разрабатываем интересный проект в области ФинТех. Команда 7 человек, работаем по методологии гибкой разработки SCRUM, часть сотрудников работает удаленно. Альфа версия приложения планируется к выпуску к концу года. В качестве репозитория кода – Git, bug tracking – GitLab. Не стартап, стабильная компания, на рынке более 20 лет.
Требуется опытный QA инженер, который сможет предложить методологию тестирования и разработать тест-план и тест кейсы для нашего приложения. Удаленная работа, в офис ездить не нужно, но всегда быть на связи.
Проект 1-1,5 месяца. Оплата поэтапная. Подробности проекта после телефонного интервью.
Требования:
- знание методологии тестирования (пользовательское, нагрузочное и т.д.)
- опыт написание тест планов и тест кейсов по имеющимся пользовательским историям;
- опыт работы с bug trakers
- очень желателен опыт работы с GitLab
- Желателен опыт работы в команде по методологии SCRUM
- Необходим опыт работы в удаленном режиме, хорошая самоорганизация и дисциплина
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