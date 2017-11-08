Приложение видео чата на основе https://jitsi.org/jitsi-meet/ Под iOS jitsi-meet предоставляет проект (на основе react). Желателен кандидат, кто помимо iOS сможет разобраться в правке компонента React JS, для того чтобы немного подправить его внешний вид под ...
Модуль проверки штрафов для IOS
Есть приложение,в него необходимо встроить модуль проверки авто штрафов для IOS
На Android уже это сделано и утверждено.
API полностью и бекенд предоставим. PSD экраны их 4 штуки тоже предоставим.
Исходники на XCODE 8-9. SWIFT
Сроки до конца недели.
Нужен хороший айосник.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложениянет заявокЗакрыт8 лет назад
Давно назрела необходимость в подобном приложении. Требуется специалист хорошо пишущий под андроид для разработки аналога freedom по работе с серверными приложениями.Плачу дорого.Подробности при заинтересованности.Только через безопасную сделку SafeCrow.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать приложение для продажи экскурсионных товаров/услуг и туристических развлечений (что-то вроде интернет-магазина для продажи экскурсионных товаров) 1й экран приложения - выбор региона. Например, Сочи, Анапа, Геленджик и т.п. 2й экран приложения – ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт7 лет назад
Мы готовим небольшое HTML-приложение, сделали под него страницы сверстанные только под смартфоны, сейчас нам нужно прикрепить верхнюю плашку, выезжающее боковое меню и проставить ссылки на нужные разделы. Например на Cordova. Или на чем-то другом. ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Доработка iOS приложения, подробности при встрече. Только из Беларуси!Мобильные приложениянет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно создать мобильное приложение на Android, iOS и клиентскую часть на сайте Тз в разработке . Дизайн минимальный в тонахЗакрыт7 лет назад
Здравствуй, исполнитель! Приложение по типу "мобильный сайт", только не сайт, а приложение. Первая страница - тут ссылки на остальные страницы, вверху название с логотипом. Первая ссылка ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется разработка приложения для бронирования. ТЗ по запросу.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется сделать приложение, полностью готовое к работе и запуску для пользователей на обеих платформах. Интересуют темы отелей, авиабилетов и путевок, дополнительные сервисы для туристов (погода, отельные карты, цены на проезд, маршруты...). Все конфигурации API можно ...Закрыт7 лет назад
- $25
Здравствуйте, мне необходимо декомпелировать приложение из Google Play и дать небольшую консультацию, подробно, что найти расскажу исполнителюЗакрыт7 лет назад