Модуль проверки штрафов для IOS

$170
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Закрыт2 заявки175 просмотров

Есть приложение,в него необходимо встроить модуль проверки  авто штрафов для IOS

На Android уже это сделано и утверждено.

API полностью и бекенд предоставим. PSD экраны их 4 штуки тоже предоставим.

Исходники на XCODE 8-9.  SWIFT

Сроки до конца недели.

Нужен хороший айосник.

AndroidiOSSwift
8 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

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