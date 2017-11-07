Мобильное приложение на Xamarin/Cordova браузерного типа

Мы готовим небольшое HTML-приложение, сделали под него страницы сверстанные только под смартфоны, сейчас нам нужно прикрепить верхнюю плашку, выезжающее боковое меню и проставить ссылки на нужные разделы. Например на Cordova. Или на чем-то другом.

В Google Play и AppStore мы разместим сами на своих аккаунтах, от вас нужен будет APK файл для Google и подписанный сертификат для Apple. Дизайн, который нужно будет использовать в приложении.

Предлагайте ваши цены и сроки.

В дальнейшем понадобиться дополнительная работа над этим приложением, но пока вот так просто.

В целом ищем разработчика по приложениям, в том числе на разработку нативных приложений и на Android и на iOS.