Здравствуйте! Нужно создать приложение для внутреннего пользования сотрудниками компании. Принцип работы: делать одну/несколько фотографий товара на складе, вбить id товара, отправить эти данные на почтовый ящик. В теме письма ...
Мобильное приложение на Xamarin/Cordova браузерного типа
Мы готовим небольшое HTML-приложение, сделали под него страницы сверстанные только под смартфоны, сейчас нам нужно прикрепить верхнюю плашку, выезжающее боковое меню и проставить ссылки на нужные разделы. Например на Cordova. Или на чем-то другом.
В Google Play и AppStore мы разместим сами на своих аккаунтах, от вас нужен будет APK файл для Google и подписанный сертификат для Apple. Дизайн, который нужно будет использовать в приложении.
Предлагайте ваши цены и сроки.
В дальнейшем понадобиться дополнительная работа над этим приложением, но пока вот так просто.
В целом ищем разработчика по приложениям, в том числе на разработку нативных приложений и на Android и на iOS.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения12 заявокЗакрыт7 лет назад
Доработка iOS приложения, подробности при встрече. Только из Беларуси!Мобильные приложениянет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно создать мобильное приложение на Android, iOS и клиентскую часть на сайте Тз в разработке . Дизайн минимальный в тонахЗакрыт7 лет назад
Здравствуй, исполнитель! Приложение по типу "мобильный сайт", только не сайт, а приложение. Первая страница - тут ссылки на остальные страницы, вверху название с логотипом. Первая ссылка ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется разработка приложения для бронирования. ТЗ по запросу.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется сделать приложение, полностью готовое к работе и запуску для пользователей на обеих платформах. Интересуют темы отелей, авиабилетов и путевок, дополнительные сервисы для туристов (погода, отельные карты, цены на проезд, маршруты...). Все конфигурации API можно ...Закрыт7 лет назад
- $25
Здравствуйте, мне необходимо декомпелировать приложение из Google Play и дать небольшую консультацию, подробно, что найти расскажу исполнителюЗакрыт7 лет назад
Ищу фрилансера с оп. раб-ы над социальной сетью(мобильное приложением). Просьба сразу присылать название приложения, ваше участие в проекте, сроки и тд.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Задача мобильное приложение, тз в прикрепленном, дизайн материалы есть. возможно изменение ТЗ максимум на 20% Результат: регистрация на гугл плей и корректная работа приложенияМобильные приложения8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна программа на Android 7.0, которая стандартную функцию "недавние" заменяет на "недавние" с простыми иконками, как было до KitKat (см. скриншоты). Пересоздал проект, потому что оказывается Xposed для этого не обязателен. Возможно из-за Xposed кандидаты ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен7 лет назад