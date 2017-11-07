Мобильное приложение на Xamarin/Cordova браузерного типа

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки162 просмотра

Мы готовим небольшое HTML-приложение, сделали под него страницы сверстанные только под смартфоны, сейчас нам нужно прикрепить верхнюю плашку, выезжающее боковое меню и проставить ссылки на нужные разделы. Например на Cordova. Или на чем-то другом. 

В Google Play и AppStore мы разместим сами на своих аккаунтах, от вас нужен будет APK файл для Google и подписанный сертификат для Apple. Дизайн, который нужно будет использовать в приложении. 

Предлагайте ваши цены и сроки.  

В дальнейшем понадобиться дополнительная работа над этим приложением, но пока вот так просто. 

В целом ищем разработчика по приложениям, в том числе на разработку нативных приложений и на Android и на iOS.

AndroidHTMLiOS
8 лет назад
andrey2610
Андрей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров