Мобильное приложение на андроид

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт8 заявок201 просмотр

Задача

мобильное приложение, тз в прикрепленном, дизайн материалы есть. возможно изменение ТЗ максимум на 20%

Результат: регистрация на гугл плей и корректная работа приложения

Android
7 лет назад
prazdnikmeda
Андрей 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров