Требуется создать мобильное приложение с сайта. Фреймворк cordova

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Требуется создать мобильное приложение с действующего сайта.

ВАЖНО: Фреймворк - cordova. Переписку почему так и уговоры, что можно по-другому - не поддержу.

Предложения комплексной разработки НОВОГО сайта + приложения - НЕ ПРИСЫЛАТЬ.

Требования:

1) Фреймворк - cordova

2) приложение для IOS, андроида - сопряженное с действующим сайтом компании.

3) самостоятельное выкладывание готового приложения в магазины - апстор, андроидов и прочего для демонстрации, корректировки работоспособности.

Просьба прислать ориентир стоимости: полной или по-этапной, сроки.

AndroidiOS
8 лет назад
Napoli2007
Надежда 
42 года
10 лет в сервисе
Была
год назад

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