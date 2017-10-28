Настроить диспетчерскую службу такси

Нужно создать диспетчерскую службу такси для русскоязычного населения. Особенность в том что номера для звонков будут зарубежные. По договору приобретаются многоканальные номера в разных странах, а звонки принимает диспетчер сидящий в России. Нужен специалист который по данным настройкам выданным мобильных и стационарных операторов сможет настроить прием звонков в России на софтфон или другие программы, можно на ваше усмотрение. Готовы посмотреть ваши похожие реализации с возможностью доработок под нас.

Сразу прошу указать приблизительные цены и сроки. Без сроков и цен заявки отклоняются сразу.