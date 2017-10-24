Разработать сервис и моб приложение для заказа такси

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок199 просмотров

Интересуют готовые решения для платформ ios и android? Рассмотрю варианты. Примерное тз прилагаю.

AndroidiOS
7 лет назад
qwerti_ru
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров