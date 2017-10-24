Мобильное приложение для турагентства

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Закрыт7 заявок153 просмотра

Добрый день! 

http://www.malibu-ugansk.ru/ 

Нужно мобильное приложение типа как слетать ру (не прям чтобы такое же, там понятное дело обширный функционал и стоимость высокая), чтобы были горящие туры инфа по странам, инфа по визам, туры с

ценами. И контактная информация, чтобы люди могли отправлять с приложения запрос. 

Интересует стоимость и возможно ли это сделать? На андроид - цена? И на эйпл - цена? 

Android
8 лет назад
Lukas86
Азамат 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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