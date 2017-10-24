Мобильное приложение для турагентства

Добрый день!

http://www.malibu-ugansk.ru/

Нужно мобильное приложение типа как слетать ру (не прям чтобы такое же, там понятное дело обширный функционал и стоимость высокая), чтобы были горящие туры инфа по странам, инфа по визам, туры с

ценами. И контактная информация, чтобы люди могли отправлять с приложения запрос.

Интересует стоимость и возможно ли это сделать? На андроид - цена? И на эйпл - цена?