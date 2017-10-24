Приложение на Android

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки133 просмотра

Надо написать приложение для готового сайта объявлений на Android аналогичное

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kikapp.osclassdemo

В предложении укажите стоимость, сроки и механизм реализации.

Android
8 лет назад
novostiv
Сергей 
69 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров