Добрый день. Есть готовое android приложение. Требования по доработке проекта: 1) настроить прием push уведомлений (через Parse SDK). 2) отображать число новых уведомлений в drawer. Число уведомлений получать с помощью ParseQuery. ...
В unity 3d или xamarin - приложение под планшет
В unity 3d или xamarin - приложение под планшет - верстка, переходы между страницами, анимация, только горизонтальный вид, вертикальный не надо
Заявки фрилансеров
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