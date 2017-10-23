В unity 3d или xamarin - приложение под планшет

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Закрыт4 заявки175 просмотров

В unity 3d или xamarin - приложение под планшет - верстка, переходы между страницами,  анимация, только горизонтальный вид,  вертикальный не надо

Unity
8 лет назад
marina_7
Марина 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров