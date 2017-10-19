Сканер штрих/QR-кодов на Android

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Закрыт9 заявок235 просмотров

Ищу разработчика аднроид-приложения сканирования штрих/QR кодов.

Прототип приложения: http://ucwnih.axshare.com/

Данные есть на сервере, апи для выдачи данных приложению доработаем сами.

Необходимо сделать качественно, т.к. работать с приложением будут на стадионах и больших концертных площадках.

Дизайн имеет второстепенное значение.

Пишите, пожалуйста, цену и сроки.

Android
8 лет назад
IvanMticket
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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