Доработка IOS фронтенда

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Завершен1 заявка142 просмотра

Добрый день!

имеется приложениес полностью готовым рест апи, с полностью готовым приложением на Android.

По IOS приложение не доделано до конца.

В приложении правки с описанием методов к каждому пункту.

Необходимо внести эти правки.

Просьба указывать примерную сумму и срок.

AndroidiOS
8 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

belllolbell
34 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$550
14 дней
все хорошо
Рекомендую

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belllolbell
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