Простенькое мобильное приложение (Android and iOS) для открытия мобильной версии сайта. Разместить в google play, app store. аккаунта разработчика нет, требуется создать и потом передать пароли как я это вижу? ...
Доработка IOS фронтенда
Добрый день!
имеется приложениес полностью готовым рест апи, с полностью готовым приложением на Android.
По IOS приложение не доделано до конца.
В приложении правки с описанием методов к каждому пункту.
Необходимо внести эти правки.
Просьба указывать примерную сумму и срок.
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