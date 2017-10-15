Простенькое мобильное приложение (Android and iOS) для открытия мобильной версии сайта. Разместить в google play, app store. аккаунта разработчика нет, требуется создать и потом передать пароли как я это вижу? ...
Приложение на мобильник андроид
Заказ определённой услуги изготовление по заказу оплата и доставка
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