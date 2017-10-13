Бюджет: 1800$ (примерно 15$/час) Мобильное приложение уже разработано. Нужно просто сверстать дизайн + немного кода (где нестандартные элементы) Результат на выходе: 1) Один storyboard файл на все экраны 2) ...
Разработка приложения для телефона
Разработка приложения аналогичного "яндекс.здоровье". Интересует вопрос цена/качество услуг разработчика
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1800Мобильные приложения10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5000
Необходимы специалисты для разработки веб приложения на андроид и IOS. Задание покажу исполнителям. Отт вас подтвержденный опыт разработки приложений (возможно потребуется показать видеоконфернеции исходники). Проект не простой сроки на разработку будут ограничены. Оставляйте скайп для ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется разработка приложения под iOS и Android. Общая суть: нечто вроде небольшой биржи заказчиков и исполнителей. Подробное ТЗ будет представлено. Нужен опытный разработчик, весьма желательно наличие у разработчика ИП, т.к. ищу специалиста для длительного сотрудничества, этот ...Мобильные приложения10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Статистика досок Trello в Telegram-боте В файле заданы: ключ бота Telegram, ключ пользователя Trello. Механика бота 1. После команды /start в диалоге выводятся кнопки с названиями досок Trello с группировкой ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $100
Есть старое приложение написанное мной на Starling 1.6 + Feathers 2.0 под iOS и Android. Требуется обновить его под новый AIR 27 и соответственно Starling 2.2 + Feathers 3.3 с тем чтобы работало на ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется создание приложения для ios с дополненной реальностью AR для интерьерных лестниц, есть исходники моделей лестниц в 3-Д максе, нужно сделать приложение типа такого https://itunes.apple.com/ru/app/ikea-place/id1279244498?mt=8https://itunes.apple.com/ru/app/ikea-place/id1279244498?mt=8 Просьба не спамить писать по существу.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужна программа для работы в лайм такси через которую можно получать первым заказы указывая параметры заказов; Дальность поездки, радиус перехвата заказов и.т.д.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать мобильное приложение для грузоперевозок с выбором грузов, грузчиков, автомобиля и gps навиацией. С личным кабинетом и расчетом через карту.Мобильные приложения9 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, нужно написать приложение на React Native для ios. Детали можем обсудить в сообщениях.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Картинки это черновой и начальный вариант дизайна iOS приложения. Будут меняться. Примерно такой функционал должен быть у мобильного приложения. Требования будут меняться со временем, но изменения будут в основном касаться доп функций. Основная и главная функция ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт7 лет назад