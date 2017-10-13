Разработка приложения для телефона

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Закрыт6 заявок253 просмотра

Разработка приложения аналогичного "яндекс.здоровье". Интересует вопрос цена/качество услуг разработчика

8 лет назад
guest_15078831585197
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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