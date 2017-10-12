Бюджет: 1800$ (примерно 15$/час) Мобильное приложение уже разработано. Нужно просто сверстать дизайн + немного кода (где нестандартные элементы) Результат на выходе: 1) Один storyboard файл на все экраны 2) ...
Сделать бот на Telegram API
Статистика досок Trello в Telegram-боте
В файле заданы: ключ бота Telegram, ключ пользователя Trello.
Механика бота
1. После команды /start в диалоге выводятся кнопки с названиями досок Trello с группировкой по командам.
2. После выбора доски:
a. В диалоге вывод списка колонок с указанием количества карточек в каждой.
b. В клавиатуре одна кнопка «Начало»: возврат к пункту 1.
1 экран
Команда 1 (текст)
[Доска 1.1] (кнопка в диалоге)
[Доска 1.2]
[Доска 1.3]
Команда 2
[Доска 2.1]
[Доска 2.2]
2 экран
Колонка 1 – количество
Колонка 2 – количество
Колонка 3 – количество
[Начало] (кнопка в клавиатуре)
API Trello: https://developers.trello.com/reference/
Заявки фрилансеров
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