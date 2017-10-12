Сделать бот на Telegram API

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Закрыт3 заявки214 просмотров

Статистика досок Trello в Telegram-боте

В файле заданы: ключ бота Telegram, ключ пользователя Trello.

Механика бота

1. После команды /start в диалоге выводятся кнопки с названиями досок Trello с группировкой по командам.

2. После выбора доски:

a. В диалоге вывод списка колонок с указанием количества карточек в каждой.

b. В клавиатуре одна кнопка «Начало»: возврат к пункту 1.

1 экран

Команда 1 (текст)

[Доска 1.1] (кнопка в диалоге)

[Доска 1.2]

[Доска 1.3]

Команда 2

[Доска 2.1]

[Доска 2.2]

2 экран

Колонка 1 – количество

Колонка 2 – количество

Колонка 3 – количество

[Начало] (кнопка в клавиатуре)

API Trello: https://developers.trello.com/reference/

8 лет назад
Alega
Олег 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров