Лайм такси

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Закрыт4 заявки145 просмотров

Нужна программа для работы в лайм такси через которую можно получать первым заказы указывая параметры заказов; Дальность поездки, радиус перехвата заказов и.т.д.

8 лет назад
guest_14866413481227
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров