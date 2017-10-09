K-krai.ru мобильное приложени

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок255 просмотров

Доброго времени суток! Стоит следующая задача: нужно создать мобильное приложение (Android and iOS) для сайта https://k-krai.ru 

Сайт работает на Битриксе.  Интересует специалист, у которого есть опыт работы в по созданию мобильных приложений для Android and iOS, интеграция с сайтом. 

AndroidiOS
8 лет назад
guest_1498237871745
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров