Android приложение для получения html кода страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт7 заявок270 просмотров

Задача - сделать простенькое андроид приложение, которое будет периодчически открывать определенный сайт с рекламным блоком (например через вебвью).

Детали обсуждаемы с исполнителем.

Примерные цену и сроки указывайте пожалуйста сразу.

AndroidHTML
8 лет назад
Sho_Me
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров