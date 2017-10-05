Склеить Андройд-приложение по "валюте" из макета+апи (есть недоделка)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт7 заявок341 просмотр

Делаем свою игровую валюту за которую будет покупаться реальные вещи (информация итд). Недоделка в аттаче.

(дизайн и АПИ - есть)

недоделка в аттаче

 бюджет стартовый, будет больше при усложнениях

не мгновенно выберу исполнителя, но работа, как всегда, будет продуктивной.

7 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

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