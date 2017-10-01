Разработать приложение для Xamarin.Android

Есть готовое приложение на iOS, которое представляет из себя интерфейс для сайта-переводчика (что-то вроде Google Translate) Нужно разработать его версию на Android.

Предполагаемые технологии: Xamarin.Droid

Есть сайт, который помогает в изучении иврита для англоговорящих пользователей. Долгое время на сайте была JS клавиатура с ивритом. Решили сделать мобильный вариант, в котором клавиатура и поле ввода были бы нативными, а остальное HTML. В итоге получилось такое решение

1. Большую часть экрана занимает Web View, которое показывает сайт.

2. Есть таб бар, который синхронизирован с отображаемой страницей. То есть если пользователь открыл страницу "/translate" то активный таб translate. А если "/mywords" то таб My Saved Words. Всего 3 или 4 таба.

3. Таб translate имеет поле ввода верху экрана, при активации поля показывается наша клавиатура. Когда пользователь нажимает Enter, web view перезагружается и показывается перевод.

Оплата поэтапно