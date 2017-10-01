Имеется код мобильного приложения,нужно добавить авто вход и онлайн чат.Были попытки написания,но все неудачно.Присутствует NullPointerException, если старый код будет полезен то пожалуйста,если нужно написать ваш ,то тоже пожалуйста.
Реверс Android приложений
Здравствуйте! Нужно реверснуть приложение для Android как примеры:
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.volcslots.playstarf
https://play.google.com/store/apps/details?id=sl.vegsuperslotis
Возможно присутствует обфускация, возможно ручная, а не скриптами. Нужно полностью вскрыть APK, разобрать по полочкам, как работает, как подгружается сайт через приложение - через вебвью или другим методом, выдать готовый код и подробное описание работы приложения, возможно потребуется ТЗ для стороннего программиста, который сможет создать подобные приложения.
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