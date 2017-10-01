Реверс Android приложений

Здравствуйте! Нужно реверснуть приложение для Android как примеры:

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.volcslots.playstarf

https://play.google.com/store/apps/details?id=sl.vegsuperslotis

Возможно присутствует обфускация, возможно ручная, а не скриптами. Нужно полностью вскрыть APK, разобрать по полочкам, как работает, как подгружается сайт через приложение - через вебвью или другим методом, выдать готовый код и подробное описание работы приложения, возможно потребуется ТЗ для стороннего программиста, который сможет создать подобные приложения.