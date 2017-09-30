Нужно сделать мобильное приложение

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Закрыт4 заявки184 просмотра

Здравствуйте,

нужно сделать мобильное приложение для ios, android. Подробнее напишу в переписке.

AndroidiOS
8 лет назад
web_develop_r
Владислав 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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