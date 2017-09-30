Требуется программист для разработки приложения для планшетов на базе Android. 1. На планшетах должны будут проигрываться видеоролики. Каждый видеоролик будет проигрываться определенное кол-во времени(к примеру ролик №1 проигрывается месяц, ролик № 2 неделю и ...
Нужно сделать мобильное приложение
Здравствуйте,
нужно сделать мобильное приложение для ios, android. Подробнее напишу в переписке.
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