Настроить нотификации и платежи в PhoneGap приложении

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Закрытнет заявок201 просмотр

Нужна помощь в настройке нативных платежей платформ AppStore и Google Play и подключение к центрам нотификации приложения построенного на PhoneGap.

8 лет назад
lotso
39 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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