Разработка android-приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
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Необходимо разработать несложное мобильное приложение для защиты учебного проекта. Должно получиться что-то вроде теста по историческим датам. Мне нужно будет предоставить исходники приложения и apk файл. 

Подробное ТЗ кандидату.

Android
8 лет назад
gralik
24 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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