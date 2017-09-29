Разработка мобильного браузера

Необходимо разработать мобильный браузер с дополнительным функционалом под платформы: Android, iOS и Windows Phone. Разработка не обязательно (и даже не желательно) должна вестись с нуля. Лучшим решением будет взять готовый открытый движок мобильного браузера, чья лицензия позволяет его модернизацию и использование в коммерческих проектах.

Проект серьезный и квалификация разработчика тоже должна быть высокой. Оплата будет соответствующей работе и ее обсудим напрямую с разработчиком, как и полное ТЗ.