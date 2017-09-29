Разработка мобильного браузера

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Закрыт3 заявки168 просмотров

Необходимо разработать мобильный браузер с дополнительным функционалом под платформы: Android, iOS и Windows Phone. Разработка не обязательно (и даже не желательно) должна вестись с нуля. Лучшим решением будет взять готовый открытый движок мобильного браузера, чья лицензия позволяет его модернизацию и использование в коммерческих проектах.

Проект серьезный и квалификация разработчика тоже должна быть высокой. Оплата будет соответствующей работе и ее обсудим напрямую с разработчиком, как и полное ТЗ.

AndroidiOS
8 лет назад
vagrand
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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