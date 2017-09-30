Создать мобильное приложение для Android, iOS

$300
  1. Биржа фриланса
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Закрыт4 заявки156 просмотров

Создания мобильного приложения в виде Интернет-магазина на  Android, iOS

ТЗ:

- натяжка

- программирование

Требование:

Опыт свыше 4-х лет.

Ответственность.

AndroidiOS
8 лет назад
masteritua
37 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

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