Приложение под Android

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен8 заявок196 просмотров

Необходимо разработать несложное мобильное приложение для защиты проекта. Должно получиться что-то вроде теста по историческим датам. Мне нужно будет предоставить исходники приложения и apk файл. Подробное ТЗ кандидату.

Android
8 лет назад
gralbert
Альберт 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

vidalko
Михаил 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$40
5 дней
Михаил отлично справился с заданием, видно что знает своё дело. Работа выполнена качественно, учтены все мои требования и пожелания. Спасибо большое за работу, очень помогли!
Оплатил как договаривались, задача была четко поставлена.

Заявки фрилансеров

vidalko
Михаил 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад