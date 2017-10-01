Доделать приложение на Cordova

Доделать приложение на Apache Cordova "Тревожная кнопка". Приложение по нажатию на кнопку должно определять мостоположение по GPS и отсылать по СМС. Есть готовое приложение на Android, на Windows phone не работает, нужно доделать. Все исходники есть на github.com, плагин для СМС https://github.com/cordova-sms/cordova-sms-plugin