Мне нужен робот перехватчик заказов для приложения Taxi driver (Диспетчерская служба такси "Везет"). Робот должен перехватывать "жирные" заказы по выставленным фильтрам.
Создание iOS приложения для получения геопозиции и парсинга данных
Нужно создать самое простое приложение, которое раз в 5 секунд получает геопозицию пользования, вставляет ее в запрос и получает JSON данные, которые потом парсит и выводит обычным текстом на экран.
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