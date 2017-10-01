Создание iOS приложения для получения геопозиции и парсинга данных

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Закрыт6 заявок159 просмотров

Нужно создать самое простое приложение, которое раз в 5 секунд получает геопозицию пользования, вставляет ее в запрос и получает JSON данные, которые потом парсит и выводит обычным текстом на экран.

iOSПарсинг данных
8 лет назад
ilya1099
29 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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