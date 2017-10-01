Нужно написать програму quicksupport TeamViewer Android. По сути программа есть готовая. Но почему то она не полностю работатет на модели телефона acer e700 (e39). Подсоедениться я к телефону могу но я не вижу окна дистанционого ...
Речь в текст. Android Webview
С помощью Google Cloud Speech либо Яндекс Speech Kit либо другого сервиса нужно реализовать добавление текста в приложение голосом. Приложение должно "Слушать" всегда - в свернутом режиме и после перезагрузки телефона. Говорим "Лима1" - открывается приложение. Если нет интернета - звук ошибки. Если есть интернет: звук (готовность "слушать"), после звука готовности говорим любой текст. Если пропадает интернет во время записи звука, ни чего не сказали или произошла какая то другая ошибка - выводим звук ошибки и сообщение "Ошибка", сворачиваем приложение (опять в режиме ожидания).
Приложение должно понять, когда текст закончился и начать распознавать (не нужно нажимать никаких кнопок). При успешном распознании, вставляем текст из java в webview примерно так (код для webview):
function lima1() {
var text = 'наш текст'
document.querySelector('#text1').innerText = text
}
Соответственно, если сказали "Лима2" - должен сработать код:
function lima2() {
var text = 'наш текст'
document.querySelector('#text2').innerText = text
}
как только успешно вставили текст, звучит звук, показываем галочку на экране, приложение сворачивается (не закрывается) и переходит в обычный режим (режим ожидания).
Также нужно сделать инструкции:
- Добавление/удаление дополнительных слов активации приложения (Лима3, Лима4 и т.д.)
- Добавление языков распознавания
Работа на Android 5 и выше.
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