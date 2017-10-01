Нужно написать програму quicksupport TeamViewer Android. По сути программа есть готовая. Но почему то она не полностю работатет на модели телефона acer e700 (e39). Подсоедениться я к телефону могу но я не вижу окна дистанционого управления (remote control) https://prnt.sc/gqru7u Пробовал на других андроидах, работает все нормально, появляеться окно remote control. Вот например на xiomi redmi 2: https://prnt.sc/gqrwwt Пробовал устанвливать спец преложения для модели телефона acer quicksupport add-on acer. Но нечего не помагало. окно дистанционого управления так и не появилось.