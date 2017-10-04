Доработки мобильного приложения на ionic 2

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрытнет заявок150 просмотров

Есть приложение на ionic 2 на android и на ios . Там требуется внести комментарии.Можем обсудить в скайпе.     Срок и бюджет обсудим и согласуем предварительно.

AndroidiOS
8 лет назад
codenamemad
Андрей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров