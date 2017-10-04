Проверка зарегистрированности телефона или email в viber, whatsapp, tg

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Закрыт1 заявка150 просмотров

Нужно разработать функционал для проверки зарегистрированности телефона или email в viber И/ИЛИ whatsapp И/ИЛИ tеlegram. Желательно на C#

8 лет назад
antlistopad
Антон 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров