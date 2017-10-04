Делаем свою игровую валюту за которую будет покупаться реальные вещи (информация итд). Недоделка в аттаче. (дизайн и АПИ - есть) недоделка в аттаче бюджет стартовый, будет ...
Собрать мобильное приложение PhoneGap / Cordova
Коллеги всем привет.
Ребят требуется сборщик или сборщики нативных приложений на PhoneGap или Cordova, можно рассмотреть Ionic. У кого есть опыт работы с данными сборщиками напишите. В частности интересует диапазон цен по которым вы работает, какие примерные сроки требуются для сборки проекта. Если есть собранные проекты, покажите будет плюсом. Схема работы будет примерно такая, дизайнер рисует дизайн для приложения, я готовлю все html, js и css файлы передаю вам, вы собираете, тестируем, оплачиваю, передаете мне готовое приложение для публикации. Приложения пока для android, можно рассмотреть и для iOS. Так же какие Ваши условия для проекта, как все должно быть устроенно, разделено, так же озвучьте. Знаю что каждый проект индивидуален и стоимость зависят от многих критериев, но все равно примерные цены есть.
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