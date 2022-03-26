AlexAntonenko

Задача заключается в сравнении производительности определения цвета последних пикселей на фотографии с использованием библиотек PHP: GD Library, Imagick и ColorThief. Необходимо разработать скрипты, которые будут извлекать цвет квадрата 5 на 5 пикселей, измерить время выполнения для различных библиотек на тестовых изображениях и исследовать асинхронную обработку для определения наиболее эффективного метода.