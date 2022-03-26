AlexAntonenko

Задача заключается в сравнении производительности определения цвета последних пикселей на фотографии с использованием библиотек PHP: GD Library, Imagick и ColorThief. Необходимо разработать скрипты, которые будут извлекать цвет квадрата 5 на 5 пикселей, измерить время выполнения для различных библиотек на тестовых изображениях и исследовать асинхронную обработку для определения наиболее эффективного метода.
Александр Антоненко AlexAntonenkoAlexAntonenko
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо переверстать 3 страницы сайта на Bootstrap 5. Важна качественная HTML-верстка с учетом современных стандартов. Приветствуется предоставление примеров предыдущих работ на Bootstrap 5.HTML-верстка8 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется разработать скрипт, который будет авторизироваться в Gmail и взаимодействовать с Search Console через API. Предпочтительная реализация на NodeJS с использованием полноценного браузера. Подробное техническое задание будет предоставлено в личном сообщении.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Разработка скрипта парсера данных для сбора информации с аукционов. Использование прокси для парсинга с высокой надежностью. Скрипт должен работать на VPS от Hetzner, обеспечивать сбор всех актуальных аукционов, ставок и характеристик лотов. Данные должны записываться в соответствующие таблицы с учетом всех требований по точности и полноте информации.Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт3 года назад
Разработка скрипта парсера для сбора данных с аукционов. Скрипт должен использовать прокси, работать на VPS от Hetzner, обеспечивать сбор информации о ставках и лотах с высокой надежностью. Необходимо парсить даты аукционов, информацию о них, слушать вебсокеты и записывать данные в таблицы. Обеспечить более 98% полноты собранных данных.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется установить виртуальный монитор и Google Chrome на VPS с Ubuntu с поддержкой remote-debugging-port. Настройка автоматического запуска пяти экземпляров браузера с заданными параметрами и создание SSH-туннелей для доступа извне. Браузеры должны перезапускаться при падении и каждый час. Файлы chrome1.txt и chrome5.txt должны быть доступны по URL.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработать скрипт, который будет авторизироваться в Gmail и добавлять ссылки в Search Console. Укажите, на каком языке программирования вы можете реализовать данную задачу.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка двух сайтов на YII3 или Laravel с дальнейшей поддержкой. Примеры контроллеров, моделей и представлений приветствуются. Полное техническое задание будет предоставлено в личном сообщении.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется сверстать сайт на Bootstrap 4 или 5, состоящий из 4 страниц. Полное техническое задание будет предоставлено. Необходимо показать примеры предыдущих работ.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется специалист с опытом в создании парсеров сайтов на основе WebSocket и Puppeteer. Необходимо находить решения для оптимизации работы парсеров. Полное техническое задание будет предоставлено в личном сообщении.Веб-программирование8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка сайта-каталога на Yii2 с фильтрами для нескольких миллионов товаров. Необходим опыт работы с Yii2 от 1 года, умение создавать структуру БД и оптимизировать запросы. Полное техническое задание будет предоставлено дополнительно.Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется перевод сайта на арабский язык. Необходимо предоставить примеры ранее выполненных переводов. Ожидается качественная локализация с учетом особенностей арабского языка.Переводы6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется опытный веб-программист для разработки парсеров сайтов, работы с websocket и использования chromium. Необходимы навыки работы с puppeteer и опыт в парсинге данных. Ожидается качественная реализация проекта.Веб-программирование8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется реализовать распознавание текста на изображениях с использованием Python и библиотеки Tesseract или PHP. Задача включает вырезание нижней полосы изображения, инвертирование цветов, преобразование в массив и сравнение с эталоном через расстояние Левенштейна. Ожидается высокая скорость обработки – 2-3 изображения в секунду. Предложения по альтернативным решениям также приветствуются.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $50
Требуется переверстать 6 страниц с использованием Bootstrap с небольшими изменениями. Необходимо убрать лишние js и css, а также обеспечить производительность выше 95 по тесту на мобильных устройствах и компьютерах. Шаблон будет предоставлен.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
- $70
Требуется переверстать 6 страниц на Bootstrap 5 с небольшими изменениями. Шаблон будет предоставлен. Необходимо обеспечить производительность более 95 по тесту PageSpeed для мобильных и десктопных версий.HTML-верстка15 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется переверстать шаблон с Bootstrap, используя другой фреймворк, например, Foundation или Bulma. Необходимо создать 5-6 страниц, обеспечив высокую производительность (больше 95) на мобильных и десктопных устройствах. Используйте чистый HTML, CSS, JS или любой другой фреймворк, кроме Bootstrap и ReactJS, исключая лишние CSS и JS.HTML-верстка17 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется переверстать адаптивный шаблон с нуля, основываясь на предоставленном дизайне. Необходимо создать 5-6 страниц с чистым HTML, CSS и JS, без Bootstrap и ReactJS. Обеспечить производительность более 95 на мобильных устройствах и компьютерах. Удалить лишние CSS и JS для оптимизации.HTML-верстка23 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать скрипт на PHP для распознавания текста на изображении. Задача включает вырезку нижней полосы, инвертирование цвета, преобразование в массив и распознавание символов с использованием расстояния Левенштейна. Реализация должна быть быстрой и без фреймворков. Примеры изображений будут предоставлены.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется установка WordPress, развертывание простого шаблона и добавление 10 новостей на сайт. Необходима полная настройка CMS для дальнейшей работы.Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт3 года назад