AlexAntonenko

Александр Антоненко AlexAntonenko

 
64 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
9
безопасных платежей

  • Сравнить скорость определения цвета последних пикселей на фото на PHP

    Задача заключается в сравнении производительности определения цвета последних пикселей на фотографии с использованием библиотек PHP: GD Library, Imagick и ColorThief. Необходимо разработать скрипты, которые будут извлекать цвет квадрата 5 на 5 пикселей, измерить время выполнения для различных библиотек на тестовых изображениях и исследовать асинхронную обработку для определения наиболее эффективного метода.

    Написание скриптовPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Треба переверстати 3 сторінки сайту на Bootstrap

    Необходимо переверстать 3 страницы сайта на Bootstrap 5. Важна качественная HTML-верстка с учетом современных стандартов. Приветствуется предоставление примеров предыдущих работ на Bootstrap 5.

    Верстка страницBootstrap
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Скрипт (API) авторизироваться в Search Console и взаимодействовать

    Требуется разработать скрипт, который будет авторизироваться в Gmail и взаимодействовать с Search Console через API. Предпочтительная реализация на NodeJS с использованием полноценного браузера. Подробное техническое задание будет предоставлено в личном сообщении.

    Node.js
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Создание парсера данных

    Разработка скрипта парсера данных для сбора информации с аукционов. Использование прокси для парсинга с высокой надежностью. Скрипт должен работать на VPS от Hetzner, обеспечивать сбор всех актуальных аукционов, ставок и характеристик лотов. Данные должны записываться в соответствующие таблицы с учетом всех требований по точности и полноте информации.

    Парсинг данных
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание парсера данных

    Разработка скрипта парсера для сбора данных с аукционов. Скрипт должен использовать прокси, работать на VPS от Hetzner, обеспечивать сбор информации о ставках и лотах с высокой надежностью. Необходимо парсить даты аукционов, информацию о них, слушать вебсокеты и записывать данные в таблицы. Обеспечить более 98% полноты собранных данных.

    Парсинг данных
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • На VPS с Ubuntu поставить виртуальный монитор и google-chrome

    Требуется установить виртуальный монитор и Google Chrome на VPS с Ubuntu с поддержкой remote-debugging-port. Настройка автоматического запуска пяти экземпляров браузера с заданными параметрами и создание SSH-туннелей для доступа извне. Браузеры должны перезапускаться при падении и каждый час. Файлы chrome1.txt и chrome5.txt должны быть доступны по URL.

    Ubuntu
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать скрипт который будет авторизироваться в Gmail и

    Требуется разработать скрипт, который будет авторизироваться в Gmail и добавлять ссылки в Search Console. Укажите, на каком языке программирования вы можете реализовать данную задачу.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно сделать сайт на YII3 или Laravel

    Требуется разработка двух сайтов на YII3 или Laravel с дальнейшей поддержкой. Примеры контроллеров, моделей и представлений приветствуются. Полное техническое задание будет предоставлено в личном сообщении.

    Laravel
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно сверстать сайт на bootstrap

    Требуется сверстать сайт на Bootstrap 4 или 5, состоящий из 4 страниц. Полное техническое задание будет предоставлено. Необходимо показать примеры предыдущих работ.

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать парсеры - опыт с websocket, puppeteer, chromium

    Требуется специалист с опытом в создании парсеров сайтов на основе WebSocket и Puppeteer. Необходимо находить решения для оптимизации работы парсеров. Полное техническое задание будет предоставлено в личном сообщении.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт каталог на Yii2

    Требуется разработка сайта-каталога на Yii2 с фильтрами для нескольких миллионов товаров. Необходим опыт работы с Yii2 от 1 года, умение создавать структуру БД и оптимизировать запросы. Полное техническое задание будет предоставлено дополнительно.

    Yii
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод на арабский

    Требуется перевод сайта на арабский язык. Необходимо предоставить примеры ранее выполненных переводов. Ожидается качественная локализация с учетом особенностей арабского языка.

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать парсеры, websocket, puppeteer, chromium

    Требуется опытный веб-программист для разработки парсеров сайтов, работы с websocket и использования chromium. Необходимы навыки работы с puppeteer и опыт в парсинге данных. Ожидается качественная реализация проекта.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Распонование текста на pythonили php

    Требуется реализовать распознавание текста на изображениях с использованием Python и библиотеки Tesseract или PHP. Задача включает вырезание нижней полосы изображения, инвертирование цветов, преобразование в массив и сравнение с эталоном через расстояние Левенштейна. Ожидается высокая скорость обработки – 2-3 изображения в секунду. Предложения по альтернативным решениям также приветствуются.

    PHPPython
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Переверстать страницы с Bootstrap на Bootstrap

    $50

    Требуется переверстать 6 страниц с использованием Bootstrap с небольшими изменениями. Необходимо убрать лишние js и css, а также обеспечить производительность выше 95 по тесту на мобильных устройствах и компьютерах. Шаблон будет предоставлен.

    BootstrapCSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Переверстать страницы Bootstrap 5

    $70

    Требуется переверстать 6 страниц на Bootstrap 5 с небольшими изменениями. Шаблон будет предоставлен. Необходимо обеспечить производительность более 95 по тесту PageSpeed для мобильных и десктопных версий.

    BootstrapHTML
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Переверстать шаблон с Bootstrap используя другой фреймворк

    Требуется переверстать шаблон с Bootstrap, используя другой фреймворк, например, Foundation или Bulma. Необходимо создать 5-6 страниц, обеспечив высокую производительность (больше 95) на мобильных и десктопных устройствах. Используйте чистый HTML, CSS, JS или любой другой фреймворк, кроме Bootstrap и ReactJS, исключая лишние CSS и JS.

    BootstrapCSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно переверстать шаблон адаптивный

    Требуется переверстать адаптивный шаблон с нуля, основываясь на предоставленном дизайне. Необходимо создать 5-6 страниц с чистым HTML, CSS и JS, без Bootstrap и ReactJS. Обеспечить производительность более 95 на мобильных устройствах и компьютерах. Удалить лишние CSS и JS для оптимизации.

    BootstrapCSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Распознать текст на изображении

    Требуется разработать скрипт на PHP для распознавания текста на изображении. Задача включает вырезку нижней полосы, инвертирование цвета, преобразование в массив и распознавание символов с использованием расстояния Левенштейна. Реализация должна быть быстрой и без фреймворков. Примеры изображений будут предоставлены.

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад
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Отзывы фрилансеров

Dasha_23
Даша 
31 год
7 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$100
10 баллов
3 года назад
Нужно сверстать сайт на bootstrap
Bootstrap
Чітке ТЗ, оплата у строк. Було приємно працювати дякую за спiвпрацю
Все зроблено супер, завжди на звязку, Рекомендую до співпраці
Ответный отзыв
baxromxoja16
Бахромхожа 
23 года
4 года в сервисе
Был
год назад
$65
10 баллов
3 года назад
Переверстать страницы с Bootstrap на Bootstrap
BootstrapCSSHTMLJavaScript
Классный проект. С оплатой тоже полный порядок, не обижают :) Могу смело рекомендовать к сотрудничеству! Надеюсь мы будет ещё работать.
Отличный исполнитель задачу выполнил быстро и качественно. Рекомендую
Ответный отзыв
_Andrey__
Андрей 
19 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
$80
10 баллов
3 года назад
Нужно переверстать шаблон адаптивный
BootstrapCSSHTMLJavaScript
все ок
рекомендую, но сразу обговариваете все моменты до начала работы
Ответный отзыв
PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$80
10 баллов
3 года назад
Whois скрипт проверки доменов на PHP
PHP
Сложный проект, в процессе исполнения которого всплыло много непредвиденных обстоятельств и нюансов. Но мы справились, и Александр проявил прекрасные человеческие качества: терпение, вежливость, умение находить компромиссы. Рекомендую на все сто.
Очень профессиональный исполнитель, рекомендую для сотрудничества
Ответный отзыв
vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$15
10 баллов
3 года назад
Настройка логирования MariaDB в (docker container))
DockerISPmanager
Александр- хороший, надёжный заказчик. Всегда на связи, быстрая оплата.
Была очень простая задача, Алексей сделал и показал как это сделать. Большое спасибо, все было сделано оперативно. Рекомендую
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