https://docs.google.com/document/d/1srPmpESlkGgTpcUSNdcZacP6LbH6HIz4fKCipqGRDmw/edit?usp=sharing

Скрипт должен использовать прокси для парсинга информации. Прокси мы предоставим.

Скрипт должен работать на VPS от Hetzner CX41 (CPU4Intel RAM16 GB Disk space160 GB Traffic20 TB) держать нагрузку и не падать при парсинге данных, в не зависимости от количества аукционов. Таблица на момент окончания аукционов должна содержать более 98% всех данных (ставках и финальных ставка аукционов, а также вся информация и характеристики лота)

Парсим все даты аукционов(дата и количество аукционов) https://www.iaai.com/LiveAuctionsCalendar, раз в 20 минут с рендомной прокси и записываем в таблицу auctions_date. Должны быть все актуальные аукционы в таблице

Парсим список аукционов по датам, по кругу, и парсим всю информацию об аукционах с рендомной прокси auctions_live - https://www.iaai.com/LiveAuctionsCalendar . Раз в 5 минут

Дальше в день проведения аукциона получаем ссылку на вебсокет для каждого аукциона, который проводится в текущий день. Подключение должно быть с рендомного пользователя, должен использоваться список пользователей и прокси. Слушаем вебсокет постоянно, проходя все подтверждение, если нужно, и записываем все данные о ставках и дополнительную информацию в таблицу auctions_bid_history. Должна быть вся информация. Поля которые точно должны быть (ид лота, ид кто делает ставку, регион откуда делают ставку, ставка)

Дальше если для лота, больше чем час мы не получаем ставок, мы записываем последнее значение ставки и считаем, что это финальная цена. Записываем в таблицу auctions_bid

По идентификатору лота мы получаем всю информацию о лоте и записываем в таблицу auctions_lots. Должна быть вся информация о лоте и все характеристики лота, которая есть на аукционе. Мы распарщиваем JSON для каждого ключа свое поле, в которое записываем запись из Json. Ссылки на изображение мы храним в отдельной таблице auctions_lots_photos (с привязкой к лоту), в которую записываем ид лота с таблицы auctions_lots и все ссылки на фотографии.

Подключаемся к вебсокету и распарщиваем JSON для каждого ключа свое поле, в которое записываем запись из Json. Должна быть вся информация. Поля которые точно должны быть (ид лота, ид кто делает ставку, регион откуда делают ставку, ставка)

Скрипт должен работать постоянно в кроне, каждый день, когда есть аукционы https://www.iaai.com/LiveAuctionsCalendar парсить все биды (ставки на аукционе) из этих аукционов с привязкой к лотам и обязательно записывать финальную ставку . При проверке должно быть более 98% всей информации.