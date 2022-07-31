Нужна запись в визовый центр Польши в РБ

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка211 просмотров

Требуется записать двух человек на подачу документов в визовый центр Польши в РБ. Любой город - Беларусь. Нужен скрипт для отслеживания свободных мест на запись и оперативное заполнение формы.

Появление мест в визовом центре по средам (произвольное время).

Всем заранее спасибо.

3 года назад
guest_16594261343402
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Митя
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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