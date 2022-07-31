Требуется записать двух человек на подачу документов в визовый центр Польши в РБ. Любой город - Беларусь. Нужен скрипт для отслеживания свободных мест на запись и оперативное заполнение формы.

Появление мест в визовом центре по средам (произвольное время).

Всем заранее спасибо.