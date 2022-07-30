Разработать Нейроинтерфейс

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Закрыт2 заявки594 просмотра

Мы ищем разработчика, который сможет реализовать нейроинтерфейс, ориентированный на людей с ограниченными возможностями. Это особенно актуально для людей, прикованных к инвалидной коляске. Идея создать специальную программу, которая будет считывать нервные импульсы, преобразовывать сигналы мозга и посылать команды инвалидной коляске или планшету.

3 года назад
guest_16498371803805
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Заявки фрилансеров

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