Бот для ВКонтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок520 просмотров

Нужно разработать программу которая выполняет поиск комментариев по ключевому слову ставит на них лайки и выгружает в отдельный текстовый файл 

3 года назад
kuzyaplayti1
Евгений 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

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Юрий
 
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3 года назад

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