привет.

есть cookie для ютуба.

надо использовать эти куки чтобы загрузить видео на другом ПК с другим ip. не на ПК и не с ip откуда импортированы куки.

логина, пароля нет.

прокси не используем.

ваша задача - простейшая прога для Windows, чтобы я мог загружать хоть 1 видео по куку. не надо ни названия видео, ни описания. я хочу просто убедиться, что решение работает.

сами решайте какие методы и языки вы используете. мне лишь надо получить результат.

в следующем проекте мы сделаем более продвинутый софт для загрузки.

всё общение только здесь под наблюдением модераторов.