Загрузка видео на youtube по cookie

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Закрыт1 заявка373 просмотра

привет.

есть cookie для ютуба.

надо использовать эти куки чтобы загрузить видео на другом ПК с другим ip. не на ПК и не с ip откуда импортированы куки.

логина, пароля нет.

прокси не используем.

ваша задача - простейшая прога для Windows, чтобы я мог загружать хоть 1 видео по куку. не надо ни названия видео, ни описания. я хочу просто убедиться, что решение работает.

сами решайте какие методы и языки вы используете. мне лишь надо получить результат.

в следующем проекте мы сделаем более продвинутый софт для загрузки.

всё общение только здесь под наблюдением модераторов.

3 года назад
guest_16591200237242
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Константин
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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