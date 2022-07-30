Скрипт запускает каждые 10 мин установление цены, получает данные (цена, ключевые слова ) с источника и записывает в БД. проблема скрипт периодически не запускается, получаемые данные периодически не сохраняются в БД.по трём файлам есть veiw catalogsearchproduct_cardне срабатываетв логах пишет что отправлено или пополнено...почему то по массовому пропускает не которые компанииесли по одиночном то норма работаетзапросов отправляет много, иногда приходят пустые данные в ответ, возможно проблема с асинхронностью, нужна помощь исправить - установление цен (ставок и баланса)- получение данных и запись в БДреализация джанго питон, сообщите цену и сроки