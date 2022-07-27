Упаковать .py в .exe

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Закрыт6 заявок533 просмотра

Есть проект на python нужно упаковать его в exe

Python
3 года назад
Ozy1
21 год
4 года в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

stackoverflow
Андрей 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$5
1 день
Escrow
Взял заказ и пропал

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Виталий
 
25 лет
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Андрей
 
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3 года назад
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Михаил
 
22 года
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
3 отзыва(-1)
3 года назад
stackoverflow
Андрей 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад

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