Создайте телеграм-бота для отправки писем на электронную почту. Бот должен принимать адрес для отправки и индивидуальную ссылку-приглашение. Реализуйте возможность настройки шаблонов, включая имя отправителя и хтмл-содержимое письма с кнопкой для перехода по ссылке. Обеспечьте отправку писем от любых адресов и имен. Учитывайте требование о минимизации попадания в спам.
Упаковать .py в .exe
Есть проект на python нужно упаковать его в exe
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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