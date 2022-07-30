Необходимо упаковать проект на Python в исполняемый файл exe, чтобы другие пользователи могли его запускать. Программа взаимодействует с мышкой и использует библиотеки, включая AHK и pyautogui. Проблема заключается в том, что после упаковки некоторые библиотеки не работают. Требуется найти решение для корректной работы всех функций программы.