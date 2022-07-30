Pine script for TradingView

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок448 просмотров

Необходимо:

1) перевести существующий индикатор с версии 4.0 на 5.0

2) разделить исходящие сигналы в зависимости от триггера срабатывания и возможность отключения каждого из них в настройках (имеем: скрипт выдает одинаковый сигнал на продажу или покупку, указывая вид сигнала только в теле сообщения. в настройках их разделить не возможно)

3) добавить в него 2 скользящие для фильтра сигналов (пример: сигнал на покупку выдается только при условии что одна скользящая над другой, сигнал на покупку - наоборот)

PS - интересует, также торговый бот по сигналам с TV

Обновление ТЗ:

1. Перевести с 4 версии на 5.

2. Сейчас сообщения (сигналы) поступают как от "стратегии", то есть нет двух разных сигналов BUY/SELL. Я хотел бы их разделить и с чётким указанием цены покупки актива.

3. Убрать сигналы которые потом не отражаются на тестере стратегий. То есть индикатор отправляет сигналы, которые не отражаются ни графически, ни в логах тестера стратегий.

Скрипт добавил внизу. Для понимания объёма работы

3 года назад
guest_16593769965958
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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